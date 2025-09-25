Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

O funeral da atriz franco-italiana Claudia Cardinale, falecida aos 87 anos nos arredores de Paris, será realizado no dia 30 de setembro às 14h30 (09h30 de Brasília) na igreja de San Roque, no centro da capital francesa, informou seu agente à AFP nesta quinta-feira (25).

Em seguida, ela será cremada "em estrita intimidade familiar", detalhou Laurent Savry. Também será realizada uma cerimônia religiosa em 1º de outubro em Nemours, cerca de cem quilômetros ao sul de Paris, onde a atriz morava.

A igreja de San Roque, no 1º distrito de Paris, é onde frequentemente são celebrados os funerais das celebridades.