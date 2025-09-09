Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado no porta-malas de um Tesla registrado no nome do astro emergente do rap americano D4vd, informaram a Polícia e meios de comunicação nesta terça-feira (9).

O que aconteceu

Na segunda-feira, vizinhos de um depósito de veículos chamaram a polícia para reportar um cheiro de podre que vinha do estacionamento em Hollywood.

Quando os agentes chegaram, disseram ter encontrado um corpo em estado de decomposição envolto em plástico no porta-malas, que neste modelo de veículo elétrico fica na parte da frente. O carro foi apreendido.