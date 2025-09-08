Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado (6) aos 81 anos, após uma batalha de mais de 10 anos contra um câncer, anunciou a banda no domingo (7).

O que aconteceu

Davies fundou, em 1969 ao lado de Roger Hodgson, o Supertramp, um grupo de rock progressivo que se tornou conhecido pelo grande sucesso "Breakfast in America", que vendeu dezenas de milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy. "Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock", afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa. O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right".