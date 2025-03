Atriz belga premiada em Cannes morre aos 43 anos com tipo raro de câncer

Na última foto publicada por Dequenne no Instagram, a atriz Juliette Binoche a agradeceu por compartilhar o que estava vivendo "com tanto ardor e generosidade".

"O cinema francófono perdeu, cedo demais, uma atriz talentosa que ainda tinha muito a oferecer", lamentou a ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, na rede social X.

Emilie Duquenne esteve no ano passado pela última vez no tapete vermelho de Cannes com seu marido, o ator Michel Ferracci, sorridente e com cabelo curto devido ao tratamento, para celebrar o 25º aniversário de "Rosetta" e apresentar seu último filme, com o título simbólico "Survivre" (Sobreviver).

Ela deixa uma filha, Milla, nascida em 2002.