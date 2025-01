Indicação dos Beatles ao Grammy destaca debates sobre IA no setor musical

Os Beatles, separados há mais de meio século e com apenas dois membros vivos, estão entre os candidatos ao Grammy de Gravação do Ano, uma indicação surpreendente que destaca o debate contínuo da Academia sobre como lidar com a inteligência artificial.

A notícia de que os Beatles lançariam a música "Now and Then" com a ajuda de IA provocou entusiasmo em alguns fãs, mas indignação em outros, pois alguns chegaram à conclusão de que havia deepfakes envolvidos.

Esse não é o caso: "Now and Then" foi feito com o uso de "stem separation", um tipo de tecnologia de IA que permitiu a limpeza da demo lo-fi de décadas atrás, com excesso de ruído.