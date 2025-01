Garçom acusado de fornecer drogas a Liam Payne é preso na Argentina

Amigo e funcionários do hotel também são processados

"Três dos acusados foram processados sem prisão preventiva por homicídio culposo e os outros dois pelo crime de fornecimento de entorpecentes, tendo sido condenados à prisão preventiva", informou o promotor responsável pelo caso em um comunicado.

Segundo a Promotoria, os três processados por homicídio culposo, crime que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão, são o representante argentino do artista, a gerente do hotel e o chefe de recepção do mesmo, aos quais foi aplicado um embargo de 50 milhões de pesos (R$ 295,4 mil, na cotação atual). Os nomes deles não foram divulgados oficialmente.

Por sua vez, Paiz e um funcionário do hotel foram processados por "fornecimento de entorpecentes" que prevê uma pena de 4 a 15 anos de prisão. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada e embargos de cinco milhões de pesos (R$ 29,5 mil).

No caso do representante, o comunicado explica que a juíza Bruniard entendeu que há responsabilidade penal pela morte do cantor "mediante a execução de ações e omissões no período anterior e contemporâneo que acabaram levando Payne a cair da sacada" de seu quarto.

Enquanto isso, a juíza considerou que também correspondia o processo da gerente e do chefe de recepção do hotel porque no lobby tinham visto que "Payne não podia se manter de pé devido ao consumo de substâncias" e de toda forma determinaram que fosse levado ao quarto.