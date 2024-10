Corpo de Liam Payne continua em necrotério da Argentina

"Estou mais chocada do que qualquer coisa. Acho muito estranho e forte que isso tenha acontecido aqui", disse à AFP Catalina Gelos, de 22 anos, fã do One Direction desde os 14.

Payne teve "lesões gravíssimas e incompatíveis com a vida em decorrência da queda (...). Não houve possibilidade de reanimação", disse na quarta-feira o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti.

A queda ocorreu de uma altura "de cerca de 13 ou 14 metros", acrescentou. "Aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".

O jornal local Clarín publicou fotos atribuídas ao interior do quarto ocupado por Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio e um isqueiro, além de uma televisão com a tela quebrada.

Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires.

Banda sensação