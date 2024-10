Integrante dos Fugees processa a cantora Lauryn Hill por fraude

Um dos fundadores dos Fugees processou nesta terça-feira a estrela do trio, Lauryn Hill, por fraude e quebra de contrato, após o cancelamento de grande parte da turnê de reunião do grupo lendário de hip-hop.

O que aconteceu

Na ação, movida em um tribunal civil de Manhattan, Pras Michel acusa a cantora de fazer uso indevido das finanças do grupo e de assumir unilateralmente o seu controle, principalmente ao, supostamente, negar uma oferta de US$ 5 milhões para se apresentar no festival de Coachella.

Michel também critica Lauryn Hill por seus "atrasos crônicos" nos shows, e pelo cancelamento de parte da turnê, lançada em 2023 para lembrar a época gloriosa do trio na década de 1990.