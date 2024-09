Sophia Loren celebra seu aniversário de 90 anos com festa em Roma

A atriz italiana Sophia Loren, estrela do cinema e vencedora do Oscar, celebra nesta sexta-feira (20) seus 90 anos com uma festa em Roma.

Nascida na capital italiana em 20 de setembro de 1934, a inesquecível protagonista de "Um Dia Muito Especial" (1977) vai comemorar em uma festa particular organizada em um hotel de luxo do centro histórico de Roma.

A diva, que será vestida para a ocasião por seu amigo Giorgio Armani, terá um jantar com 150 amigos, colegas e parentes no terraço do hotel, onde também inaugurará uma suíte com o seu nome, segundo o jornal Il Corriere della Sera.