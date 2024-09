Clooney diz que Biden deveria 'ser aplaudido' por desistir de corrida presidencial nos EUA

Clooney foi um dos primeiros a pedir a Biden que se retirasse da corrida presidencial depois de um desempenho ruim em um debate com o candidato republicano Donald Trump.

"Amo Joe Biden. Mas precisamos de outro candidato", escreveu George Clooney no The New York Times, poucas semanas depois de participar com outras estrelas de Hollywood em um evento de apoio ao candidato.

Clooney insistiu neste domingo na dificuldade do presidente de tomar tal decisão. "O que devemos lembrar é o ato altruísta de alguém que, como vocês sabem, abriu mão do poder, o que é muito difícil."

"Estou muito orgulhoso da situação [...] e acho que estamos todos muito entusiasmados com o futuro", disse.

A vice-presidente Kamala Harris foi nomeada candidata do partido no mês passado na Convenção Democrata em Chicago.