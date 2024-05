Cannes: Sobrevivente do ataque do Hamas faz homenagem a reféns israelenses

Laura Blajman-Kadar, sobrevivente do ataque do Hamas em 7 de outubro, utilizou um vestido em homenagem aos reféns israelenses ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, durante sua participação no Festival de Cinema de Cannes.

Blajman-Kadar percorreu o tapete vermelho do evento com um casaco e depois o tirou nos degraus para revelar um vestido amarelo com retratos costurados de reféns israelenses e uma faixa preta onde se lia "Traga-os para casa".

A cor amarela é o símbolo da solidariedade para com os reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, mas também dos sobreviventes dos massacres e das famílias em luto.