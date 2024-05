Cannes se prepara para uma edição sob tensão, com possível greve e protesto

Outros filmes na disputa pela Palma de Ouro incluem "Kinds of Kindness", do grego Yorgos Lanthimos, novamente com a americana Emma Stone. "The Shrouds", do canadense David Cronenberg, outro frequentador do festival, também estará na competição.

O brasileiro Karim Ainouz, o único latino-americano na competição, apresentará "Motel Destino". É uma história de amor e desejo no nordeste do Brasil.

O veterano diretor Oliver Stone estreará, por sua vez, um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sua prisão entre 2018 e 2019 e seu retorno ao poder. O Brasil será representado também por Marcelo Caetano ("Baby") e o duo de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha e seu documentário "A Queda do Céu" sobre o povo Yanomami da Amazônia.

Uma proposta chamativa é a do francês Jacques Audiard: "Emilia Pérez", categorizado entre thriller e musical, sobre um chefe do tráfico de drogas mexicano que quer mudar de sexo, com Selena Gomez e Zoe Saldaña no elenco. Já o iraniano Mohammad Rasoulof foi condenado a cinco anos de prisão em seu país apenas alguns dias antes de apresentar seu filme "The seed of the sacred fig" no festival.

'Caso por caso'

No total, 22 filmes disputam a Palma de Ouro, dos quais quatro são dirigidos por mulheres, incluindo a britânica Andrea Arnold, em sua quarta vez na disputa. No ano passado foram sete, o recorde.