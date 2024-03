Criadores de 'Game of Thrones' se aventuram na ficção científica com série na Netflix

O título faz referência a um problema da mecânica celeste e a trama é cientificamente verossímil.

Os oito episódios da primeira temporada de "O Problema dos 3 Corpos" serão lançados em todo o mundo na Netflix em 21 de março, e espera-se que quebre recordes de audiência.

A superprodução americana será apresentada neste fim de semana no festival SXSW em Austin, Texas, e também abrirá o festival Series Mania em Lille, no norte da França, em 15 de março.

Os dois "showrunners" (autores-produtores) de "Game of Thrones" foram contratados a preço de ouro pela Netflix.

Na década de 2010, sua série que combinava dragões, sexo e intrigas políticas inspiradas na saga literária de George R.R. Martin, "Game of Thrones", foi um sucesso mundial na HBO.

"Criar 'Game of Thrones' foi a melhor experiência de nossas vidas, mas depois de dez anos vivendo nesse mundo de ficção, precisávamos de um projeto com novos desafios em todos os níveis, como é o caso dessa história", aponta D.B. Weiss, no documento de apresentação da série.