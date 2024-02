Marca Casablanca eleva a moda de rua a status de espetáculo em Paris

Tajer faz das estampas berrantes, com flores, colunas gregas ou sanefas em estilo clássico a marca de seu estilo, mas não a única.

Ele apresentou no grande Circo de Inverno de Paris vestidos justos de coquetel vermelho-sangue, smokings unissex e blusas semitransparentes, coladas ao corpo, com pedrarias.

Destaque para o minivestido preto, com delicada faixa de pedras encrustada na altura dos seios.

Ou para o minivestido branco com capuz e sandálias da marca Ancient Greek Sandals, que colaboraram para esta coleção do estilista.

A Casablanca nasceu em 2018 de um lado como o produto da obsessão de Charaf Tajer com a arquitetura, disciplina que ele estudou, e sua avidez pela vida noturna, após anos administrando uma boate disco em Paris.

Dezenas de dançarinos sentados atrás da pista do circo onde os modelos desfilavam executaram uma coreografia engenhosa com as mãos, sob a batuta de Sadeck Berrabah.