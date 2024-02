Estátua de David passa por sessão de limpeza em Florença

A limpeza de David "é uma forma de respeito, de dignidade, que queremos dar a cada obra de arte", declarou a diretora do museu, Cecilie Hollberg.

- Trabalho delicado -

Protegida por um capacete, Eleonora Pucci sobe na parte mais alta do andaime e começa a registrar com fotos "o estado de saúde" de David. Depois, com um aspirador preso às costas, começa a remover o pó do colosso de mármore. Com movimentos cuidadosos, passa uma escova sintética de cerdas macias sobre o braço esquerdo de David.

Em seguida, Eleonora se concentra na coxa esquerda da estátua, onde seu pincel delicado acompanha as marcas dos músculos esculpidas por Michelangelo, antes de começar a trabalhar na parte das costas.

"É um trabalho muito delicado, que requer concentração e uma inspeção minuciosa, centímetro a centímetro, para controlar o estado de conservação da obra, que é muito bom", descreveu Cecilie Hollberg.

O acúmulo de pó pode afetar o brilho do mármore e torná-lo mais acinzentado e opaco. As partes lisas são mais fáceis de limpar, mas os filtros extremamente avançados do sistema de climatização do museu reduziram as partículas que flutuam no ar, e sensores ajudam a controlar os níveis de temperatura e umidade, explicou a diretora.