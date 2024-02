Museu Tate Modern de Londres explora Yoko Ono desconhecida

"Yoko Ono é a artista desconhecida mais famosa do mundo, todos sabem o seu nome, mas ninguém sabe o que faz", resumiu John Lennon na década de 1970 sobre o aparente desrespeito ao trabalho da esposa, que chega agora ao Tate Modern de Londres.

O prestigiado Museu Nacional Britânico de Arte Moderna inaugura, em uma exposição aberta ao público a partir da quinta-feira (15) e que se prolonga até 1º de setembro, uma retrospectiva da artista multidisciplinar japonesa, que completa 91 anos no próximo domingo.

Sob o tema "Music of the mind" (Música da mente, em tradução livre), o museu exibe obras de áreas diversas da mulher mais conhecida por ser esposa do membro falecido dos Beatles do que como um dos símbolos da arte conceitual.