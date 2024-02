Rio encerra desfiles do Carnaval em grande estilo

"O maior espetáculo do mundo" atrai milhares de turistas, que deverão movimentar 5 bilhões de reais na economia local, quase 20% a mais que no ano passado.

Mas os desfiles na Sapucaí, como é popularmente conhecido o Sambódromo, pertencem aos cariocas, que se sentem parte de sua identidade.

A Portela, uma das doze escolas do Grupo Especial, fez um apelo contra a escravidão ao contar a luta de uma mulher, narrada no livro "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves, vencedora do Prêmio Casa de las Américas de literatura brasileira.

Fundada em Madureira, bairro popular da zona norte do Rio, a Portela comemorou seu centenário no ano passado e é a escola que tem mais títulos, 22 no total.

"É um enredo muito emblemático para o povo negro", disse Alan Rocha, ator e músico de 43 anos, à AFP enquanto descia eufórico de um dos carros alegóricos. "Estou muito, muito feliz. Madureira está em festa, o Rio de Janeiro está em festa".

A cantora Maria Bethânia surpreendeu no carro "Pede Passagem" no início do desfile da Mangueira, que foi dedicado a Alcione, um dos maiores ícones da música brasileira.