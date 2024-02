Cidade do México se consolida como capital da arte contemporânea

Ponte cultural, a Cidade do México consolida-se como uma capital da arte contemporânea com a celebração, neste fim de semana, da vigésima edição da Zonamaco, a maior feira do tipo na América Latina, que atrai cada vez mais estrangeiros.

Desde quarta-feira, centenas de galeristas, artistas, curadores, patrocinadores e colecionadores, além de milhares de entusiastas das artes modernas, começaram a percorrer os corredores da Zonamaco, no âmbito da "Semana de Arte" no México.

"Estamos recebendo 212 expositores internacionais, com grande presença da arte da América Latina", explicou a nova diretora artística da feira, a cubana Direlia Lazo, anteriormente diretora do evento Faena Art, na cidade americana de Miami.