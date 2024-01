Morreu Chita Rivera, uma das maiores estrelas da Broadway

Depois de três anos de formação, Rivera buscou pequenos papéis na Broadway como bailarina. Para esconder sua origem étnica, mudou seu nome para Chita O'Hara, antes de se decidir por Chita Rivera. Mesmo assim, muitas vezes se sentia deslocada.

Sua determinação a levou a seguir em frente, juntamente com seu desejo ousado de se dedicar ao canto. Depois de "West Side Story", conseguiu o papel principal em "Bye Bye, Birdie", ao lado de Dick van Dyke, no musical inspirado livremente em Elvis Presley.

Rivera apareceu três vezes no "The Ed Sullivan Show", um programa de variedades de grande audiência nacional. Em 1957, casou-se com o bailarino de "West Side Story" Tony Mordente, com quem teve uma filha e do qual se divorciou em 1966.

Chita Rivera ganhou um Tony pelo conjunto de sua obra em 2018.

