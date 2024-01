Pianista cubano Rolando Luna e sua devoção pelo improviso

Os últimos três anos foram férteis para ele. Na França, foi convidado pelo trompetista Ibrahim Maalouf para participar de sua turnê de 2021, e lançou dois álbuns consecutivos: "Mi Alma en songs" (2022), com versões de canções tradicionais cubanas, e "Rolando's Faces" (2023), um álbum duplo solo.

Um próximo álbum, "Rolando Luna Trio Live", gravado durante o Festival l'Esprit du Piano em Bordeaux, sudoeste da França, será lançado em março.

"A música é a arma que uso para me comunicar com as pessoas, porque sou introvertido", acrescenta Luna, que se transforma no palco.

O pianista irá atuar em breve na cidade americana de Miami, antes de retornar no verão boreal ao Festival Jazz in Marciac, também no sudeste de França, onde foi considerado em 2021 "uma verdadeira revelação" do evento.

jb/rd/lp/cjc/llu/tt/aa

© Agence France-Presse