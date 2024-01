Frida Kahlo narra sua própria vida em novo documentário lançado em Sundance

Pouco depois, ela sofreu um acidente de trânsito que causou sérias fraturas em todo o seu corpo e a obrigou a se submeter a meses de experimentos médicos e a usar um corpete, em uma vida marcada pela dor. Em seguida, é abordado o encontro com Diego Rivera, o popular muralista que se transformou em seu fascínio e tormento, passando por seus posicionamentos políticos, seus amores e frustrações.

"O tema principal do filme é (...) uma mulher que não quer segurar sua voz", relatou Gutiérrez.

"Queríamos fazer essa conexão entre sua arte e sua experiência de vida (...) Queríamos que o filme tivesse realmente a textura da sua voz, a textura destes sentimentos".

Embora Gutiérrez já estivesse familiarizada com a obra de Frida, ela disse ter ficado gratamente surpresa com seu sarcasmo nesta nova leitura profissional, bem como com sua fragilidade.

"Sabia que tinha senso de humor, mas o que não sabia eram as palavras que usava para expressar esse sarcasmo que tinha".

"Mas também a vulnerabilidade que tinha e que, em parte, não tinha respostas para tudo", comentou.