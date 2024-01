Morreu Norman Jewison, diretor de 'Feitiço da Lua' e 'No Calor da Noite'

Jewiston teve as primeiras oportunidades na TV no Canadá, depois em Londres e Nova York, onde trabalhou com nomes como Harry Belafonte e Judy Garland. Estreou no cinema em 1962, com "20 Quilos de Confusão", estrelado por Tony Curtis, seguido por outras três comédias românticas.

Jewison, que não abandonou completamente o gênero, começou a se inclinar como cineasta para produções de conteúdo social. Mas foi "No Calor da Noite" (1967), protagonizado por Sidney Poitier, o fez saltar para a fama.

O longa-metragem de suspense, que retrata de forma arrepiante o sul dos Estados Unidos, com Poitier como um modelo de integridade em meio à incompetência dos brancos do Mississípi, levou quatro prêmios da Academia, incluindo o de melhor filme.

Jewison também esteve à frente da ópera rock "Jesus Cristo Superstar" (1973), do filme futurista "Rollerball" (1975), estrelado por James Caan, e do drama político de Sylvester Stallone "F.I.S.T." (1978).

Em 1987, chegaria outro dos grandes sucessos de sua carreira, a comédia romântica "Feitiço da Lua", protagonizada por Cher e Nicolas Cage, que arrasou nas bilheterias e ganhou três Oscars, incluindo o de melhor atriz.

"Até logo, doce príncipe", reagiu Cher hoje, nas redes sociais. "Obrigada por uma das maiores, mais felizes e mais divertidas experiências da minha vida."