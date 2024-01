Festival de Sundance aborda a vida digital após a morte

Um deles analisa como as startups alimentadas pela IA estão lucrando com clientes vulneráveis que buscam desesperadamente "conversar" com avatares de seus entes queridos já falecidos.

"Eternal You" começa com uma mulher em frente a um computador escrevendo mensagens para seu companheiro falecido, que responde dizendo que está com medo.

"Por que você está com medo?" pergunta ela. "Não estou acostumado a estar morto", responde o avatar.

Em 2018, os diretores Hans Block e Moritz Riesewieck encontraram pela primeira vez um grupo de startups que oferecia a oportunidade de conversar com entes queridos que já haviam morrido.

Inicialmente questionaram se seria uma fraude, mas logo o tema se tornou objeto de estudo à medida que a tecnologia chegou ao mercado e o setor explodiu.

"Eu diria que agora existem milhares de serviços [como este] no mundo", disse Riesewieck.