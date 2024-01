Dior homenageia Nureyev com desfile ao ritmo do balé 'Romeu e Julieta'

- "Até que me canse" -

O japonês Mihara Yasuhiro voltou a mostrar seu humor ácido com um desfile ao ritmo de um DJ.

No início do show, surgiram animadoras de torcida com pompons e camisetas com o logo "Paris", em alusão às Olimpíadas que ocorrerão na capital francesa neste ano.

Yasuhiro, que começou em 1997 desenhando sapatos, ignora as convenções e apresenta roupa unissex, com e para homens e mulheres. Os tamanhos são exagerados, as jaquetas bomber verde-cáqui quase se arrastam pelo chão. Nas calças poderiam caber duas pessoas.

Mas depois aparece uma menina com um vestido com corte impecável e ajustado e cauda longa.

Os bolsos são pequenos dinossauros feitos de imitação de couro.