Alec Baldwin volta a ser acusado de homicídio culposo por morte em set de filmagem

O ator americano Alec Baldwin voltou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo fatal ocorrido em um set de filmagens em 2021, informou a promotoria nesta sexta-feira (19).

Baldwin, de 65 anos, já havia enfrentado uma batalha legal pela morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, que faleceu enquanto gravava cenas do filme "Rust" no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Mas a promotoria retirou as acusações em abril, argumentando que haviam surgido "novos fatos que exigem mais investigação e análise forense".