As Meninas de Velázquez: do Museu do Prado às ruas de Caracas

'As Meninas' da Corte Real espanhola, pintado por Diego Velázquez no século XVII, saíram do quadro no Museu do Prado em Madrid para serem exibidas como esculturas nas ruas de Caracas, graças a uma reinterpretação do artista venezuelano Antonio Azzato.

Após uma grande exposição na capital espanhola chamada "Meninas Madrid Gallery", 'As Meninas' (1656) chegam na Venezuela em uma experiência renovada: "Meninas Caracas Gallery".

"Eu projeto uma escultura em branco com a silhueta de As Meninas para levá-las às ruas com uma narrativa diferente da que está no museu, para que as pessoas se conectem de maneira diferente com a arte e para gerar interesse nas pessoas que visitam os museus e saibam de onde vem essa obra", relatou Azzato à AFP.