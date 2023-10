Britney Spears analisa vida turbulenta em sua nova autobiografia

Britney Spears, a estrela infantil que se tornou um fenômeno do pop mundial e depois despencou diante das câmeras, conta sua história na nova autobiografia que chega às lojas nesta terça-feira (24) e já tem sucesso comercial garantido.

Em "The Woman In Me" (A Mulher em Mim), a princesa do pop conta abertamente sobre a agonia de fazer parte de uma família que ela acredita ter falhado com ela e de uma indústria que devorou o seu talento sem piedade.

Desde beber com sua mãe quando ainda era adolescente, tornar-se parte do elenco de "O Clube do Mickey Mouse", até os 13 anos que passou sob tutela, o livro detalha como a cantora americana não conseguiu escapar da influência de um pai obcecado em controlá-la.