Britney Spears diz que fez aborto durante sua relação com Justin Timberlake

No livro, a cantora fala sobre como conheceu Timberlake quando ambos eram artistas mirins no Clube do Mickey, da Disney.

Anos depois, começaram a namorar e se tornaram um dos casais mais notórios da indústria, até se separarem em 2002.

De acordo com a biografia, Timberlake "não ficou nada feliz com a gravidez". "Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu Spears.

"Até hoje, é uma das experiências mais difíceis da minha vida", afirma a cantora.

Timberlake ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

Após a separação do casal, Spears teve dois filhos, Sean e Jayden, com seu segundo marido, Kevin Federline.