UE abre investigação sobre desinformação na rede X (antigo Twitter)

A Comissão Europeia (braço executivo da União Europeia), anunciou, nesta quinta-feira (12), a abertura de uma investigação sobre a difusão de desinformação e conteúdo violento na rede X, antigo Twitter, relacionados com a guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

Em um comunicado, a Comissão Europeia informou que investiga a conformidade do X com a nova Lei de Serviços Digitais, que regula a atuação das plataformas no bloco.

A nota menciona a recepção de indícios "relativos à suposta transmissão de conteúdo ilícito" no X depois do ataque do Hamas em território israelense no sábado.