Espanhol 'O Corno' leva Concha de Ouro de melhor filme em San Sebastián

- Um festival condicionado à greve em Hollywood -

Por fim, o prêmio do público foi para "La sociedad de la nieve", filme do diretor espanhol Juan Antonio Bayona, que revisitou a milagrosa história real de sobrevivência de um grupo de uruguaios, cujo avião caiu nos Andes em 1972.

A greve dos atores e roteiristas de Hollywood condicionou a programação do festival nesta cidade do norte da Espanha, mas não faltaram astros e estrelas amados pelos amantes do cinema, como Juliette Binoche, Jessica Chastain, Madds Mikelsen e Gabriel Byrne.

Ao contrário, foi sentida a ausência do espanhol Javier Bardem, que em respeito à greve não veio receber seu Prêmio Donostia, embora seu rosto continuasse estampando o cartaz oficial, onipresente em San Sebastián. Bardem receberá o prêmio no ano que vem.