Michael Gambon, o Dumbledore de 'Harry Potter', morre aos 82 anos

Para o público britânico, ele também era conhecido como o comissário Maigret, personagem título de uma série exibida no canal ITV.

Gambon estreou no teatro, em uma produção de Otelo em Dublin, em 1962.

No cinema atuou em "Assassinato em Gosford Park", filme que estreou em 2002, e no "Discurso do rei" (2010), no qual interpretou o rei George V.

Nos Estados Unidos, foi indicado ao Emmy por sua interpretação de Woodhouse em 2010, na adaptação do romance de Jane Austen "Emma".

Em 2002, em "Bastidores da guerra", sobre a guerra do Vietnã, interpretou o ex-presidente americano Lyndon B. Johnson.

Porém, foi em "Harry Potter" que ficou conhecido em todo o mundo, conquistando novos fãs, especialmente entre o público jovem.