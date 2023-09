Trueba e Mariscal ressuscitam Tenório Jr e o Rio da bossa nova

Tenório sumiu em uma noite de 1976 em Buenos Aires após deixar sua amante no quarto do Hotel Normandie para comprar sanduíches, depois de um show com Vinícius de Moraes.

Por pouco mais que sua aparência de esquerdista, esse pai de cinco filhos foi sequestrado, torturado na Escola Superior de Mecânica da Armada (Esma) e assassinado com um tiro na cabeça pelo marinheiro Alfredo Astiz, o "anjo da morte", para ocultar o absurdo de sua prisão.

Com a câmera na mão, Trueba foi entrevistando todos aqueles que pudessem lhe explicar alguma coisa sobre o músico: sua viúva, seus filhos, a amante, e grandes nomes da música brasileira, de Caetano Veloso a Milton Nascimento, passando por Toquinho e Gilberto Gil.

Marical, criador do mascote das Olimpíadas de Barcelona, passou tudo isso para o desenho e lhe deu nova vida, com uma recriação instigante, colorida e luminosa do Rio dos anos da bossa nova, em contraste com uma Buenos Aires no início de uma ditadura ameaçadora, em preto e branco.

As entrevistas que Trueba trouxe, conta Mariscal, narravam "recordações de um personagem, movimentos variados, assustadores, maravilhosos, de paixão ou de angústia, e tínhamos que decidir como tratá-los" em desenhos.

Nesse caso, "a cor é uma ferramenta fundamental, tem que ver quais paletas usar para que os sentimentos se apoiem na cor, que é algo muito perto do musical", explicou o desenhista de 73 anos.