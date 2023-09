De Niro em Buenos Aires, destaque no Festival de San Sebastián

Em um local conhecido por sua excelente comida, o festival de cinema na cidade basca, ao norte da Espanha, conta com uma seleção de filmes culinários.

Nesta segunda-feira, na seção oficial, serão exibidos os concorrentes ao prêmio Concha de Ouro "La Práctica", filme argentino de Martín Rejtman, "Un Silencio" (Um silêncio, em tradução livre), do belga ganhador do Concha de Prata 2015 de melhor direção por "Os Cavaleiros Brancos", e "MMXX", do romano Cristi Puiu.

"La Práctica", uma obra com traços de comédia, conta a história de Gustavo, um argentino professor de yoga radicado há anos no Chile, que está em um processo de divórcio com sua esposa, também professora.

