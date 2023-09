Pianista brasileiro e líder separatista são destaques em festival de cinema espanhol

Em liberdade condicional enquanto seu caso é julgado na França, o então líder, atualmente com 72 anos, reconhece alguns erros das ações de sua organização, que causou 853 mortes, mas não pede perdão às vítimas, como pode ser visto na produção cinematográfica.

O público de San Sebastián, cidade basca castigada pelos ataques da organização, será o primeiro a ver este filme que gerou críticas e pedidos para que fosse retirado da programação.

Entre os concorrentes na disputa pela Concha de Ouro, estão "Fingernails", filme dramático de ficção científica do diretor grego Christos Nikou que conta com um elenco estrelado com Jessie Buckley, Riz Ahmed e Jeremy Allen White, além dos latino-americanos "Los Colonos", do diretor chileno Felipe Gálvez, e "Mano de Obra, do mexicano David Zonana, que narra a submissão de um jovem indígena à disciplina militar.

al-rs/du/zm/yr/tt

