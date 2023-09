Colômbia inicia semana de despedida e homenagens a Botero

Durante a cerimônia, o presidente do Congresso, Iván Name, disse que a Colômbia se despede de "um colombiano universal". "Botero parou o mundo por um instante. Ele o fez com um pincel e suas mãos, quando conseguiu pintar um mundo diferente. Um mundo que refletia a realidade do seu país, mas que também tinha as chaves secretas do espírito humano", acrescentou o congressista.

- Velório -

O artista morreu no último dia 15, em Mônaco, aos 91 anos, em consequência de uma pneumonia. Seu corpo chegou ontem a Bogotá e ficará até domingo na câmara-ardente do Congresso.

Por volta das 14h locais, cerca de 500 pessoas formavam longas filas do lado de fora do Congresso para se despedirem do artista. Após uma longa espera, elas tiveram poucos segundos para se aproximar do caixão.