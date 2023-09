Morre o pintor e escultor colombiano Fernando Botero, um gigante da arte mundial

Filho de um modesto trabalhador do comércio, Botero se iniciou na arte precocemente e contra a vontade da família. Aos 15 anos, vendia desenhos com temas de touradas na entrada da Plaza de Toros La Macarena.

Seu legado, que inclui mais de 3.000 pinturas e 300 esculturas, foi pautado por sua insaciável sede de criação. Nos últimos anos, trabalhou 10 horas por dia.

A mera ideia de abandonar os pincéis "me aterroriza mais do que a morte", afirmou.

De Paris, a galerista Leonor Parra, fundadora do evento artístico "Carré Latin", disse à AFP que Botero "era, sem dúvida alguma, um dos artistas vivos mais importantes da América Latina. Sua preocupação com o volume marcou uma época da figuração latino-americana. Mais do que um artista colombiano, ou latino-americano, é um artista mundial".

Nos corredores do Museu Botero, que reúne mais de uma centena de suas obras no centro histórico de Bogotá, o turista costarriquenho Fabio Umaña contou à AFP que chegou ao local depois de saber da morte do artista.

Ele disse que parte de sua obra põe em foco "com uma leitura correta" a violência armada no país, que em seus décadas deixou mais de um milhão de mortos e cerca de oito milhões de deslocados.