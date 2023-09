Centro de artes é inaugurado no Marco Zero de Manhattan

O edifício, em forma de cubo, abriga três teatros principais, cujas capacidades variam de 90 a 950 lugares e que podem ser usados de forma independente ou combinada, com 60 configurações diferentes.

"As artes, como todos nós sabemos, são o coração do que faz de Nova York um feixe de luz para pessoas de todo o mundo", disse Bloomberg na cerimônia de inauguração. "E Lower Manhattan sempre foi um cruzamento do mundo e um caldeirão de criatividade."

Em seus estágios iniciais de concepção, o projeto demorou a decolar, uma vez que as atenções se concentraram no memorial e no museu, bem como no novo arranha-céu e em um centro comercial e de trânsito projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Em 2015, no entanto, o arquiteto Joshua Ramus venceu um concurso internacional de design destinado a retomar o impulso, enquanto o magnata Ron Perelman doava US$ 75 milhões (R$ 369 milhões) para relançar os esforços de arrecadação de fundos.

Inaugurado, o centro pretende exibir tanto artistas emergentes quanto consagrados do mundo do teatro, da dança, da música, da ópera e outros. "O que conecta todo o trabalho através do ecletismo da programação é o que significa contribuir para a cura cívica, o que significa reunir as pessoas e criar conexões neste lugar, no World Trade Center", resumiu Bill Rauch, diretor artístico do Perelman.