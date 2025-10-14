'Escorria de tesão ao viver aquela cena ao vivo': como casal soube ser bi

Conheci Lucas em um app de relacionamentos e, após quatro meses de conversa, nos encontramos. Eu tinha 30 anos e ele 20 anos, virgem, tímido e com um jeitinho nerd que eu amo. Já na nossa primeira vez tive orgasmos múltiplos e fiquei doida por ele. Não demorou para engatarmos um relacionamento. Um dia, ele me perguntou o que eu estava pensando enquanto a gente transava. Confesso que me esquivei, mas ele insistiu.

Então, eu disse que estava imaginando que ele e outro cara me comiam. Para minha surpresa, ele não só foi receptivo à ideia, como incentivou que a fantasia se tornasse realidade. Descobri um aplicativo para 'swingueiros' e nele conheci um boy que me interessou. Marcamos um encontro aqui em casa e mal sabia a surpresa que teria nesse date: o cara era um gato — e, ao mesmo tempo, se parecia muito com o Lucas. Eu estava no céu com dois gostosos me comendo! Mas o melhor estava por acontecer.

Começamos a putaria e, enquanto eu chupava o cara, Lucas sugava meu clítoris, já me fazendo delirar. Quando o carinha fez um sinal com os olhos e a cabeça apontando para Lucas, como que me dizendo para chamá-lo, demorei uns segundos, mas entendi o recado: chamei o Lu para dividir aquele pau comigo, arriscando se ele toparia ou não. O que eu não sabia é que ele já tinha beijado homens, ainda que não tivesse transado, tinha essa vontade.