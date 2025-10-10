'Do tamanho que imaginava': o dia que transei com o melhor amigo do meu ex

Depois de mais ou menos três meses solteiro, encontrei Augusto em um aplicativo de relacionamento e demos match. Conversamos muito, como amigos, e combinamos de beber uma cerveja no centro de São Paulo. Confesso que fui sem expectativa de rolar alguma coisa, mas, como também não sou bobo, coloquei uma cueca nova só por garantia.

Ficamos quase quatro horas conversando no bar, rindo das nossas histórias antigas e relembrando os bons tempos que passamos juntos. Depois de muita cachaça na cabeça, Augusto me solta um: "Sempre tive a curiosidade de saber como é o tamanho do seu pau. Renê sempre elogiou muito".

Comecei a rir do comentário e, já emendei: "Quer ver? Eu moro aqui perto".

Fomos até a minha casa e já no elevador, começamos a nos beijar. Chegando no meu apê, Augusto já foi enfiando a mão dentro da minha cueca e colocou o meu pau pra fora da casa.

"Do tamanho que eu imaginava", disse ele ao descer em direção ao meu pau e chupar ele com força, enfiando meu membro inteiro na sua boca.

Ele ficou ali trabalhando a boca entre meu pau e minhas bolas. Eu estava quase gozando quando ele virou de quatro e pediu que eu metesse com força nele. Obedeci e comi aquele cuzinho com vontade. Nunca tinha imaginado transar com o melhor amigo do meu ex, mas também nunca descartei a possibilidade. Ficamos metendo e nos chupando até que enchi o cu dele com o meu leite.