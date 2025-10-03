'Gemeu de tesão na minha orelha': transei com garçom carioca safado

Como esse bar ficava bem próximo do hotel, era lá que todos os nossos esquentas aconteciam. No primeiro dia, achei ele um gatinho, mas não passou disso. O meu foco era 100% pra Sarah. Mas as coisas mudaram no segundo dia. Cheguei um pouco antes para beber e as meninas continuaram se arrumando no hotel.

Miguel* me atendeu e puxou assunto, perguntou se hoje "só seria eu". Expliquei que as meninas ainda estavam se arrumando e xavequei ele para tentar uma bebida de graça. O xaveco deu certo e consegui.

Alguns minutos depois, contei pras meninas o que tinha rolado e elas não deixaram de notar como Miguel era gato. Bronzeado de praia, ele tinha aproximadamente 1,85 m e as pernas tatuadas. Acho que ele praticava vôlei de praia, pois ele era um gostoso e sarado na medida certa.

"Miguel, a Lu* gostou de você hein. Passa seu número pra ela, é um pedido da noiva", brincou Sarah depois de três caipirinhas na cabeça.

Como um típico carioca, ele pegou o meu número e falou que naquele dia iria pra um samba na Lapa depois do expediente. "Me avisa onde vocês vão estar, dependendo a gente acaba se encontrando".

Ele chegou por volta das 22h. Assim que vi lá de longe, sabia que ia rolar alguma coisa safada. Fiquei conversando com Miguel no bar até que ele pediu pra gente "parar com o joguinho". Foi literalmente assim.