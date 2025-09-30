'Encaixou perfeitamente': gozei no banheiro do camarote do rodeio

Para quem é do interior, época de rodeio é mais importante que Carnaval. É a época do ano que a cidade ferve, pessoas novas aparecem e a chance de descolar um sexo sem comprometimento é ainda maior.
Foi em um desses rodeios, em Piracicaba, no interior de São Paulo, que eu conheci o Beto*. Ele estudava engenharia civil em uma cidade próxima e alugou uma casa com os amigos para curtir o final de semana de rodeio. Como tínhamos alguns amigos em comum, fomos apresentados, mas não passou disso.
Na noite de sexta-feira nos encontramos, trocamos alguns olhares, mas não nos falamos. Como a área de camarote não é muito grande, no sábado acabamos nos reencontrando. Tomei coragem e fui falar com ele.
Beto foi muito receptivo comigo e percebi que ele também queria me beijar. Em pouco tempo de conversa, ele me beijou com vontade. Um beijo quente e molhado.
Passamos a noite toda juntos, como um casalzinho apaixonado. No penúltimo show da noite, senti que o pau dele estava duro roçando na minha bunda.
"Tá assim já?", brinquei em tom provocativo. "Sempre tô. É só você querer", respondeu ele, para a minha surpresa.
Começamos a nos pegar novamente, dessa vez mais forte, como se estivéssemos transando com as roupas, nos esfregando e nos apertando. O pau dele, ainda mais duro, deixou a minha calcinha ainda mais molhada.
"Me segue", disse. Ele obedeceu e entramos no banheiro do camarote em que estávamos. Não demorou muito e ele já colocou o pau pra fora. Realmente, não tínhamos muito tempo. Comecei a bater uma punheta rápida enquanto ele tirava a minha calça e a minha calcinha. "Toda molhada", afirmou ele ao enfiar o dedo na minha boceta.
Ficamos ali por mais um minuto até que Beto enfiou o pau dentro de mim. Metemos com força e me segurei para não gemer alto. O pau dele era rosadinho e lisinho, do jeito que eu gosto. Ele apertava a minha bunda com força enquanto metia.
Eu tentava me equilibrar com um pé na privada, outro na parede e sentindo o pau dele com força em mim. Aquela pica encaixou perfeitamente na minha boceta apertadinha e tive um dos melhores orgasmos da minha vida naquele banheiro. Acho que o medo de ser flagrada me deixou ainda mais excitada.
Beto também gozou rápido, vestimos nossas roupas e saímos do banheiro. Nos encontramos de novo, no domingo, mas dessa vez transamos na minha casa, depois do rodeio. Não nos vimos mais depois daquele final de semana, mas ele foi uma das minhas melhores fodas de rodeio.
*Os nomes foram alterados.
