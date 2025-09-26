'Virei a marmita': transei muito com nutricionista após a consulta

Confesso que tive muita vontade de mandar mensagem, mas achei melhor ficar na minha. Na terceira consulta, cheguei e senti que estávamos muito mais íntimos. Fiquei mais de uma hora lá conversando sobre várias coisas: como foi o mês, lugares que fomos, coisas que fizemos.

"Hoje você é minha última paciente. Topa tomar uma cervejinha de leve no bar aqui perto?", disse ele. Topei e fomos até o tal bar, que mais parecia um boteco. Não demorou muito e começamos a nos pegar loucamente. "Posso pedir um Uber até a minha casa?", questionou. Topei de novo.

Ao chegar no apê dele, já começamos a nos agarrar e arrancamos a roupa um do outro logo ali na sala. Ele foi me direcionando até o seu quarto e me jogou na cama. Observei os gominhos da barriga dele enquanto ele descia para me chupar.

Gabriel enfiou a língua na minha boceta e ficou fazendo movimentos circulares até fazer com que eu gozasse em sua boca. Como eu já estava molhada, ele deslizou com facilidade o pau na minha boceta e foi enfiando com força.

Ele tirou o pau antes de gozar e empurrou minha cabeça até sua rola. Segurei a pica dura dele e caí de boca. Comecei a lamber, sugar e engoli até o talo enquanto observava ele revirar os olhos de tesão. Não demorou muito e ele gozou na minha boca. Bebi aquele leite como se fosse parte da minha dieta.

"Que delícia", disse ele quando finalizamos. Conversamos mais um pouco e deixei o apartamento dele para a minha casa. No Uber, de volta, mandei para as minhas amigas uma mensagem contando minha aventura: hoje virei a marmita do meu nutricionista.