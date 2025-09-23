'Sabia engolir': sexo ao vivo e cadeira erótica... O que vi numa festa 18+

Vestindo uma máscara de unicórnio com roupa de couro branca, Heitor recebe o público na escada do clube. Com quase 60 anos, o rei do fisting faz questão de tirar fotos com cada uma das pessoas que estão ali para aproveitar a festa. "Recebo todo mundo em todas as festas, as pessoas têm uma expectativa de saber como vou estar vestido", admite.

O Hot Thermas é um espaço de charmosa decadência que, juntando muitos puxadinhos, conta com duas saunas, labirinto com cabines, glory hole, cinema e muitos sofás revestidos de courino vermelho. Num desses, uma mulher estava de quatro tendo sua bunda enorme sendo chicoteada pelo namorado, um nerd cabeludo que não esboçava nenhuma reação além de morder os lábios cada vez que ela emitia um gemido alto.

No andar superior, duas mulheres se masturbavam. Quando entrei e sentei ao lado para observar, elas deram um educado "boa noite" e continuaram a diversão. Enquanto a passiva, sem calcinha, estava sentada, a ativa botou a língua para funcionar e os dedos para trabalhar.

Deixei elas curtirem o momento e decidi dar uma olhada no andar de baixo, e Heitor, que já tinha deixado a recepção, me avisou que seu show iria começar. Seria a performance do workshop que aconteceu mais cedo: um fisting ao vivo para a festa toda ver.

O que mais me impressionou nesse meio fetichista é justamente o caráter performático. Enquanto preparavam o palco para o fisting, uma moça belíssima conduzia seu macho pela coleira. Achei excitante ver aquele homem sarado, com quase 1,9 m de altura, vestido de malha arrastão até o pescoço, salto alto, saia de vinil e uma peruca chanel loira sendo levado por sua dona para pegarem uma bebida.

Guto, um rapaz magro, estava dentro de uma gaiola de ferro vestindo uma jockstrap de couro e um harness. Heitor, sem máscara, acariciava seu corpo entre as grades. Quando ele abriu a gaiola, ordenou que Guto lambesse suas bolas.