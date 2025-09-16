'Não passo fome, como de tudo': a primeira festa liberal bissexual de SP

Eu, que nunca havia frequentado um lugar assim, estava eufórica e, ao mesmo tempo, com um frio na barriga do que poderia rolar. Às 23h30, as pessoas ainda estavam chegando quando fui fazer um tour pela casa. Nos espaços com camas gigantes e nas cabines do andar de cima, ninguém ainda. Mas no "aquário", uma área envidraçada acessada pelo outro lado da pista — e apropriada para quem gosta de ver e ser visto — um cara era mamado por outro ajoelhado à sua frente enquanto ao lado, uma gata ganhava um oral do seu parceiro. Definitivamente, esse é um bom jeito de começar uma festa.

Após um pequeno tour pelo espaço, voltei para a pista que já estava cheia e animada ao som de divas pop e de funk. Foi nesse momento que engatei uma conversa com o Bruno*, um cara sedutor, de tranças nos cabelos e o corpo de passar mal. Ele me contou que já tinha beijado outros caras na vida, mas não havia passado disso. Foi ao frequentar a Violet que se permitiu explorar sua sexualidade.

Ele disse que foi em uma transa com sua companheira, um crush chegou junto e entregou um oral incrível. Aí ele entendeu que a bissexualidade era um caminho duplamente prazeroso. Confesso que ouvir um relato assim, cheio de tesão — e vindo de um cara gostoso como ele — me deixou excitada. Decidi circular novamente. Me virei e dei de cara com uma mulher cadeirante, ganhando beijos e mordiscadas nos mamilos de outra gata, que usava apenas uma lingerie vermelha. A pista estava quente!

Além dos DJs e performers acrobáticos, a festa tinha uma "barraca do beijo". A atração era comandada por uma mulher de espartilho vermelho, que destacava ainda mais seus seios. Habitué da Violet, Roberta*, distribuía beijões a quem quisesse. Ela me contou com brilho no olhar que adora ser a "primeira" das pessoas.

"Em outra edição, um casal veio me beijar e depois ela perguntou se eu queria trepar com o marido dela, enquanto ela assistia, e que seria a primeira vez dos dois fazendo algo assim. Eu respondi que sim, é claro! Fomos para uma das cabines do andar de cima, que são bem pequenas e onde cabem no máximo três pessoas. Depois de chupar ele, sentei gostoso enquanto literalmente me apoiava nela e a beijava. Gozamos os dois assim. Meses depois, ela veio novamente na Violet e disse que queria experimentar transar com uma mulher. Chupei ela gostoso e a fiz gozar de primeira", contou.

Voltei para o bar e um casal me chamou a atenção. Eles tinham por volta dos 60 anos e engatamos uma conversa. Olga*, de 69 anos, e seu marido, da mesma idade, são "swingueiros" há 18 anos. "Sempre estamos juntos nessas aventuras liberais. Acredita que foi nosso filho que nos contou sobre esse universo, nos incentivando a ir? Eu venho aqui toda semana, é quando me liberto da vida cotidiana. Essa é uma das festas que mais gosto, já que também sou bissexual. Eu não passo fome aqui, como de tudo e nunca saí no zero a zero. Se eu pego alguém, meu marido assiste ou participa da brincadeira. "