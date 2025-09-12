'Nunca vi um homem tão gostoso': meti com personal trainer após treino

Eu estava divorciada havia três meses e já treinava com o mesmo personal trainer, na academia do meu prédio, havia um ano. Quando eu era casada, não sentia nenhuma interação diferente além do trabalho óbvio do personal. Mas assim que parei de usar aliança, senti que Pietro* começou a agir de uma maneira diferente comigo.
Ele sempre me ajudava nas últimas repetições dos exercícios, principalmente quando a carga de peso era muito alta, mas só depois do meu divórcio senti que sua mão começou a tocar o meu corpo.
Em um dia qualquer de treino, falamos sobre a minha separação. Contei mais detalhes, ele desabafou que também estava solteiro e conversamos mais do que treinamos nesse dia.
Após o treino, recebi uma mensagem dele que dizia: "Adorei a conversa de hoje. Estava querendo muito te conhecer melhor. Topa tomar um café depois do treino? Sem docinho hein", brincou.
Por um tempo pensei se deveria aceitar, mas fui incentivada pelas minhas amigas e topei a proposta. No dia seguinte, depois do treino, sentamos para tomar um café na minha rua. A conversa fluiu muito e, óbvio, ele era um gostoso todo sarado e com impressionantes gominhos. Na despedida, acabamos nos beijando.
Na sexta, nosso último treino da semana, os exercícios começaram naturalmente. Aquele dia era de membros inferiores e quando estava fazendo o meu agachamento, senti ele pegando de leve no meu bumbum. Meu corpo inteiro tremeu e fiquei molhada automaticamente. Nos encaramos no espelho que tinha e beijei aquele gostoso de novo.
Os beijos começaram a ficar cada vez mais quente e minha calcinha cada vez mais molhada. O pau dele encostava na minha perna e comecei a analisar aquela barriga com uma vontade que eu nem sabia que tinha.
"Quer tomar um café em casa hoje?", disse no seu ouvido. Ele acenou que sim, guardamos os materiais e subimos até o nono andar.
Ao chegar, joguei ele na parede e comecei a tirar sua camiseta, sua bermuda e depois a sua cueca. Acho que até hoje nunca vi um homem tão gostoso na minha frente. É sério! Ele parecia uma escultura sem nenhuma gordura corporal. É claro que a minha visão foi interrompida com ele arrancando minha roupa. Fomos até o sofá na sala, peguei uma camisinha e coloquei com gentileza no seu pau. Metemos ali no sofá, comigo cavalgando no seu pau. Não demorou muito e gozei alto.
Saí de cima dele satisfeita, mas ele ainda tinha outros planos. Me pegou com força, me colocou de quatro e enfiou o pau no meu cu com vontade. Eu só tinha dado o cu uma vez, com meu ex-marido, então aquilo era quase uma novidade para mim. "Que cu apertadinho, Marília*. Que delícia de bunda", dizia ele. Nem preciso dizer que gozei de novo, né?
Ele também gemeu alto e lotou a camisinha com a porra dele. Que tarde maravilhosa de treino! Depois dessa primeira vez, ainda seguimos metendo entre um treino e outro. Confesso que essa é a minha maior motivação para praticarmos exercícios. Recomendo!
*Os nomes foram alterados.
