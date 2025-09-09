'Sabia me deixar louco': sou cantor e transei com crush no camarim

Eu cantava na noite do interior de São Paulo havia uns anos e posso falar que me dava bem. Pegava mulher pra caramba. Não vou falar que toda noite tinha uma que caía na minha bota, mas show sertanejo costuma sempre brotar umas gostosas.

Um dia que não esqueci aconteceu tem dois anos. Era uma sexta-feira e eu tinha um primeiro show numa festa sertaneja, coisa de esquenta, e depois uma balada não muito longe dali.

Quando cheguei no segundo local, abri o Instagram para ver quem tinha marcado a festa e tava lá. E não é que a Paulinha* postou uma foto perto do bar? Eu a conheci na escola ainda, não fazia ideia que ela tava na cidade, ainda por cima porque fazia faculdade em São Paulo.