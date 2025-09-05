'Tesão acumulado': dei pra colega de trabalho depois de anos de flerte

Eu senti que a gente ficou muito colado, até mais que o necessário. A partir daquele dia, ele passou a ser mais simpático comigo e puxar assunto sempre. Senti que um climinha foi surgindo: um like ali, outro aqui, elogios aos meus looks, 'olha só o que meus cachorros fizeram quando deixei eles sozinhos em casa', etc. Assim, ficamos mais próximos, mas nada que ultrapassasse a linha da amizade.

Eu era discreta, mas era cheia de sorrisos e piadinhas com ele. Esse flerte recreativo durou anos e, apesar das suspeitas da galera — que percebia, é claro —, nada aconteceu entre a gente. Infelizmente, ele era um caso raro de monogamia e fidelidade.

Uma nova oportunidade de trabalho surgiu para mim e, na despedida, rolaram um abraço bem demorado e um olhar que me deram a certeza que o crush era correspondido.

Poucos meses depois dessa despedida, os likes no Instagram ficaram mais frequentes. Em um dia qualquer, postei uma foto de biquíni na expectativa de receber algumas mensagens, mas fui surpreendida com uma DM dele: "Tá bem gostosa nessa foto, hein?". Eu nem acreditei quando vi, será que finalmente ele estava solteiro e ia rolar?

Na troca de mensagens já começamos a falar umas putarias e combinamos um date. No dia seguinte, ele me buscou em casa e fomos em um barzinho pela região. Sem enrolar muito, a gente se beijou e logo chamei ele para a minha casa. O tesão acumulado era tanto que, ao sentir o pau duro dele, já comecei a chupar no primeiro farol que paramos.

Entramos em casa já tirando a roupa e nem vi para que lado ele jogou minha calcinha. Ele me virou de costas, de quatro, e começou a me chupar assim. Sentir ele enfiando a cara toda na minha boceta me deu ainda mais tesão e quase gozei. Mas ele parou e começou a me masturbar enquanto me deu o pau para chupar de novo.