'Monta em mim': transei na praia com irmão universitário do meu amigo gay

Eu e Kléber* éramos inseparáveis. Como ele morava sozinho, eu passava a maior parte do tempo eu sua casa. Isso, é claro, quando ele não estava trepando com outra gay.
No feriado do Dia do Trabalho, em maio, sua família alugou uma casa em Angra dos Reis, no Rio, e Kléber me chamou para viajar com eles.
No caminho, ele avisou que seu irmão estaria por lá. Eu só conhecia ele por fotos e já sabia que ele era um gato. Era uma mistura do Kléber, um pouco mais alto, mas na versão hétero.
Assim que Camilo* chegou e se apresentou, minha calcinha já ficou molhada. "Se situa, Camis", disse Kléber para mim. Como essa gay sabia que minha calcinha estava molhada?
Naquele mesmo dia, de noite, fomos para um luau e bebemos até de madrugada. Kléber sumiu em um mato com outro carinha e fiquei com Camilo na areia, apenas conversando por longas horas.
Flertei muito, não nego, e acho que todos os flertes foram correspondidos. Voltamos para casa e nos despedimos com um selinho tímido.
No dia seguinte, contei para Kléber o que tinha rolado e confessei as minhas intenções com o irmão dele. "Não quero ouvir você falando que quer chupar o pau do meu irmão, Camis. Tenha um pouco de juízo", brincou ele, que era debochado por natureza. Pelo tom de voz dele, senti que tinha o "aval" e que ele não se incomodaria caso, de fato, eu chupasse aquele pauzão.
No dia seguinte, o luau foi substituído por um churrasco na casa de um dos meninos, amigo de Camilo. Não demorou muito para Kléber reclamar da falta de "opções" para ele. Para mim, pouco importavam aquelas reclamações, meu alvo estava claro. Eu e Camilo não conseguíamos disfarçar que tinha um tesão no ar.
Quando ele veio ao nosso encontro, Kléber ironizou: "Nossa, não tô aguentando vocês. Vão se comer logo, eu vou embora". E ele foi. Ficamos sem graça com a sinceridade dele e ficamos ali, conversando mais um pouco. Entre uma caipirinha e outra, acabamos finalmente nos beijando. O beijo foi quente e com vontade. Ficamos nos pegando por uns 15 minutos e senti o pau dele marcando na bermuda.
"Não quero ser desrespeitoso, mas topa ir pra um lugar mais reservado?", perguntou ele. Acenei que sim e subimos para o segundo andar da casa.
Ao chegar no quarto, tirei meu top e ele olhou fixamente pro meu peito, como se estivesse com sede pra mamar. Ele sentou na beira da cama e me despi com ele me assistindo. "Monta em mim", pediu ele. Sentei completamente nua nele e, aos poucos, fui tirando o seu pau para fora da bermuda.
Ele intercalava os beijos e chupadas com mordidas no bico do meu peito. Eu já estava completamente molhada, mas, antes de sentar naquele pau rosado, eleele enfiou os dois dedos na minha boceta e ficou brincando por ali. Ele sabia o que estava fazendo e eu não consegui segurar os gemidos.
Os dedos dele faziam movimentos circulares dentro da minha boceta e eu retribuía com beijos e mordidas no pescoço dele. Assim que ele tirou os dedos de dentro de mim, enfiei o pau dele na minha boceta e cavalguei ali mesmo, batendo meus peitos no rosto dele. Ele parecia não saber se usava as mãos para apertar minha bunda ou para segurar os meus seios. "Goza pra mim", pedi, bem atrevida. O tesão era grande e gozamos ali, comigo sentada nele.
Nos vestimos e descemos as escadas juntos. Os outros dias da viagem foram regados a álcool e muito sexo. Isso que eu chamo de feriado perfeito.
*Os nomes foram alterados.
