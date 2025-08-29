'Monta em mim': transei na praia com irmão universitário do meu amigo gay

Assim que Camilo* chegou e se apresentou, minha calcinha já ficou molhada. "Se situa, Camis", disse Kléber para mim. Como essa gay sabia que minha calcinha estava molhada?

Naquele mesmo dia, de noite, fomos para um luau e bebemos até de madrugada. Kléber sumiu em um mato com outro carinha e fiquei com Camilo na areia, apenas conversando por longas horas.

Flertei muito, não nego, e acho que todos os flertes foram correspondidos. Voltamos para casa e nos despedimos com um selinho tímido.

No dia seguinte, contei para Kléber o que tinha rolado e confessei as minhas intenções com o irmão dele. "Não quero ouvir você falando que quer chupar o pau do meu irmão, Camis. Tenha um pouco de juízo", brincou ele, que era debochado por natureza. Pelo tom de voz dele, senti que tinha o "aval" e que ele não se incomodaria caso, de fato, eu chupasse aquele pauzão.

No dia seguinte, o luau foi substituído por um churrasco na casa de um dos meninos, amigo de Camilo. Não demorou muito para Kléber reclamar da falta de "opções" para ele. Para mim, pouco importavam aquelas reclamações, meu alvo estava claro. Eu e Camilo não conseguíamos disfarçar que tinha um tesão no ar.

Quando ele veio ao nosso encontro, Kléber ironizou: "Nossa, não tô aguentando vocês. Vão se comer logo, eu vou embora". E ele foi. Ficamos sem graça com a sinceridade dele e ficamos ali, conversando mais um pouco. Entre uma caipirinha e outra, acabamos finalmente nos beijando. O beijo foi quente e com vontade. Ficamos nos pegando por uns 15 minutos e senti o pau dele marcando na bermuda.