'Cintaralho deslizou com facilidade': gozei de um jeito insano no pegging

Eu tinha esse desejo e curiosidade há muito tempo, mas não tinha encontrado uma parceira com quem eu me sentisse à vontade para falar e propor experimentar o estímulo anal. Até que conheci minha atual namorada e, quando me senti seguro, confessei que queria ser comido por ela. Ela topou na hora, dizendo que morria de tesão nessa inversão de papéis e já tinha feito com alguns caras.
Confiei no know-how dela e começamos com o básico: beijo grego, dedos e depois plug anais. Algumas vezes comia ela enquanto usava um plug e a sensação era uma delícia.
Aí vieram os dildos. Ela dedicava bastante tempo no beijo grego antes de penetrar o dildo e isso fazia total diferença. A gente ficou nessa 'exploração' de prazer por quase um ano até eu me sentir pronto para o pegging. Eu queria muito ter o tal do orgasmo prostático, sem tocar no meu pau, e cheguei perto disso com vibradores, então estava na expectativa do cintaralho realizar essa fantasia.
Escolhemos um strapon de 17 cm, pois eu já estava acostumado com os nossos brinquedinhos de 14 cm. Depois de me preparar com um dildo e bastante lubrificante, ela vestiu o cintaralho, me lambuzou de lubrificante e começou a meter em mim num frango assado. Foi estranho vê-la por cima e eu ali um tanto vulnerável. O tesão era tanto que qualquer pensamento sobre papéis de gênero não tinha espaço na minha cabeça.
Mudei para ficar de quatro e ela engrenou o ritmo. Puxava meu cabelo enquanto me socava com o strapon. Cheguei perto de gozar sem me masturbar, mas o lub deu uma secada e começou a incomodar.
Paramos para aplicar mais e voltamos para o frango assado. O cintaralho desta vez deslizou no meu cu com facilidade. Ela se animou e começou a meter com mais força, ao mesmo tempo que me punhetava. A sensação era absurda!
Sentia que ia explodir de prazer. Segundos depois, gozei de um jeito insano: em vez de ser aquela explosão, foram alguns minutos sentindo aquele prazer todo e o leite escorrendo aos poucos. Sem dúvida, foi o melhor orgasmo da minha vida até agora!
*Os nomes foram alterados
