'Cintaralho deslizou com facilidade': gozei de um jeito insano no pegging

Eu tinha esse desejo e curiosidade há muito tempo, mas não tinha encontrado uma parceira com quem eu me sentisse à vontade para falar e propor experimentar o estímulo anal. Até que conheci minha atual namorada e, quando me senti seguro, confessei que queria ser comido por ela. Ela topou na hora, dizendo que morria de tesão nessa inversão de papéis e já tinha feito com alguns caras.

Confiei no know-how dela e começamos com o básico: beijo grego, dedos e depois plug anais. Algumas vezes comia ela enquanto usava um plug e a sensação era uma delícia.

Aí vieram os dildos. Ela dedicava bastante tempo no beijo grego antes de penetrar o dildo e isso fazia total diferença. A gente ficou nessa 'exploração' de prazer por quase um ano até eu me sentir pronto para o pegging. Eu queria muito ter o tal do orgasmo prostático, sem tocar no meu pau, e cheguei perto disso com vibradores, então estava na expectativa do cintaralho realizar essa fantasia.