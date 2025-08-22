SplashUOL
'Hoje você libera?': o dia que perdi a virgindade anal na casa do crush

Colaboração para Splash, em São Paulo
No meu primeiro ano de faculdade, em 2012, eu tinha acabado de mudar de prédio com os meus pais. Nessa fase de mudanças, acabei fazendo vários amigos. Entre uma conversa e outra, percebi que eu era o único virgem da turma.

A virgindade não era algo que me incomodava, inclusive, eu era o cara que começava a puxar as conversas mais quentes com os meus amigos. Acho que por trás desse meu jeito, essa só era uma desculpa para matar a minha curiosidade sobre o tema.

Eu já usava os aplicativos de pegação para flertar, mas nunca tinha saído de fato com alguém. Não nego que, apesar disso, eu aproveitava os flertes para falar putaria com os caras e expor o que eu tinha vontade de fazer. Em uma quarta-feira qualquer, comecei a conversar com Felipe*. Ele também tinha 20 anos e já no começo da conversa ele me mandou a foto da sua pica. Ela era linda, rosinha e mediana. Pela primeira vez senti minha boca encher de água. Eu queria aquele pau.

A conversa engatou e ele me convidou para sair. Mesmo com medo, topei. No dia do que marcamos, ele me chamou para ir até a sua casa, que ficava no mesmo bairro que o prédio dos meus pais. Ele afirmou que sua mãe dava plantão no hospital e teríamos o local só para nós. "Hoje você libera esse cu pra mim?", escreveu ele, já me deixando ansioso.

Como morávamos no mesmo bairro, fui andando até o nosso encontro. No caminho da casa de Felipe, meu pau já estava duro como uma rocha na calça. Assim que cheguei, mandei uma mensagem e ele apareceu no portão. Ele me recebeu sem camisa, usando apenas uma calça de pijama xadrez com a rola marcando. Ele acenou e entrei. Fomos na direção do seu quarto e, chegando lá, sentei em uma poltrona.

Eu estava muito nervoso e senti que não iria relaxar até jogar a real. "Felipe, desculpa não ter te falado isso antes, mas eu sou virgem". Senti que ele ficou um pouco chocado, mas apenas respondeu: "Então é hoje que você vai me sentir dentro de você".

Sem pensar, fomos nos beijando e nos despindo. Mesmo sem experiência, minha vontade daquele pau era tão grande que caí de boca. Ele interrompeu minha performance, me jogou no sofá e começou a chupar o meu cu. A cada linguada, meu cu se abria mais e mais para ele.

Quase gozando, Felipe parou e rapidamente senti seus dois dedos gelados no meu cu. Ele beijava meu pescoço e mordia minhas costas. "Vou pegar a camisinha e daí vou colocar, ta?", avisou.

Agora ou nunca, pensei. "Coloca tudo", respondi. Ele apenas se deitou por cima de mim e foi colocando a pica dele devagar no meu cu. "Posso continuar?"

Respondi que sim e ele começou a aumentar o ritmo das metidas. Felipe sabia o que estava fazendo e isso me deixou ainda mais duro. "Mete mais, sem parar", disse.

Gemi tão alto e não demorei muito para deixar todo o meu leite no seu colchão. Ele tirou o pau de dentro de mim e bateu uma punhetinha para finalizar, esquentando minhas costas com seu gozo.

Ficamos ali por mais uns 10 minutos, mas quando olhei no relógio, já era a hora de ir embora para casa. Felipe me levou até a rua e nos despedimos. Depois desse encontro, transamos mais duas. Logo depois, ele se mudou para Bauru, sua cidade natal. Apesar das redes sociais e dos flertes, acabamos perdendo o contato. Mas posso garantir que a minha primeira vez foi ótima.

*Os nomes foram alterados.

